В Азербайджане 280 новых больных COVID-19

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 280 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 218). По данным Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, 632 пациента (вчера - 770 человек) выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 11 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 228 526 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 219 019 человек благополучно прошли лечение, 3 064 пациента клиник скончались. Лечение 6 443 человек, зараженных COVID-19, продолжается.