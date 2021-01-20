Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 18:34

Основатель Alibaba Group Джек Ма встретился со 100 сельскими учителями в Китае через видеосвязь в среду, сообщили местные правительственные СМИ. Это первое появление бизнесмена на публике с октября прошлого года. Новостей об этом легендарном предпринимателе, ставшем образцом успеха для китайцев, не было более трех месяцев. Слухи распространялись самые тревожные: «бежал по поддельному паспорту, посажен в тюрьму, все конфисковано, вот-вот расстреляют». Да и как было не тревожиться, если в китайской прессе о нем писалось буквально следующее: «Джек Ма предпочёл наживу на IPO своей компании вместо следования в фарватере идей Компартии Китая». А в КНР такие формулировки в прессе на пустом месте не возникают.

Отметилась даже Тина «говорливая» Канделаки, злорадно поехидничавшая в своем телеграм-канале: «Ну что, Алибабе хватит всего одного разбойника по имени товарищ Си? Ну а международным инвесторам, вкладывающим деньги в китайские стартапы и в компании-техногиганты, стоит помнить, что, каким бы ни был слоган очередного IT-чуда из Поднебесной, из его букв всегда можно сложить слова «Коммунистическая партия Китая». Но, кажется, история с таинственным исчезновением заканчивается вполне благополучно. Акции интернет-гиганта Alibaba после новостей о том, что её отец-основатель не просто жив, а находится на свободе, на торгах в Гонконге выросли в цене на 6-7%, что является самым верным показателем того, что у Джека Ма все благополучно. Не он первый на время исчезал, не он, судя по политике товарища Си в отношении местных олигархов, и последний. За последние годы не менее полудюжины китайских миллиардеров и богатых предпринимателей на время выпадали из общественной жизни после конфликтов с Коммунистической партией, а затем возвращались к работе. Например, в декабре 2015 года стало известно о пропаже основателя и главы инвестиционного холдинга Fosun International Гуо Гуанчана. Финансиста часто называли китайским Уорреном Баффетом — он превратил свою торгующуюся в Гонконге компанию в международный конгломерат с активами на $115 млрд и инвестициями в Азии, Европе и Северной Америке. Сейчас Гуо по-прежнему руководит Fosun, а его состояние оценивается в $7,5 миллиарда.

В январе 2016 года производитель недорогой одежды Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories также временно приостановил торги своими акциями, заявив, что не может связаться с основателем компании Чжоу Чэнцзянем. Его, кстати, можно назвать воплощением сюжета «из грязи в князи»: бросил учебу в 12 лет, работал плотником и каменщиком, прежде чем освоить профессию портного. А позднее основал Metersbonwe, выручка которой в 2019 году превысила $800 миллионов.

Сейчас компанией руководит дочь предпринимателя, но Чжоу остается крупнейшим акционером, а его состояние оценивается в $1,3 млрд. После исчезновения предпринимателя в 2016 году государственное издание China Daily сообщило, что полиция задержала его для помощи в расследовании инсайдерской торговли и манипулирования акциями. Спустя неделю Metersbonwe уведомила Шэньчжэньскую биржу, что Чжоу вернулся, но так и не раскрыла деталей о том, где он пропадал. Впрочем, этим людям повезло. В марте прошлого года пропал строительный магнат Жэнь Чжицян. Незадолго до исчезновения он опубликовал в интернете эссе, в котором разгромил подход китайского правительства к борьбе с пандемией коронавируса. В тексте Жэнь Чжицян не называл Си Цзиньпина по имени, но несколько раз делал отсылки к китайскому лидеру и называл его «клоуном».

В июле власти Китая объявили, что Жэнь, сын бывшего партийного деятеля и давний член Коммунистической партии, из нее исключен. Активы бизнесмена конфисковали, а самого его в сентябре приговорили к 18 годам заключения по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. Так что же в действительности происходит с китайскими миллиардерами, и куда они время от времени исчезают, чтобы потом либо вернуться к работе, либо получить тюремный срок с полной конфискацией принадлежащих им активов в пользу государства? Си Цзиньпин и его единомышленники в высших эшелонах власти рассуждают примерно следующим образом: Все эти миллиардеры – это замечательно, они вносят огромный вклад в развитие экономики КНР и всего Китая. А некоторые из них вообще члены Коммунистической партии. Но и они должны соблюдать те «красные линии», которые установлены в отношениях бизнеса с государством и партией».