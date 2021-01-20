Американское агентство Bloomberg опубликовало список из восьми человек, граждан разных стран, на которых, по мнению редакции, стоит обратить особое внимание в 2021 году. Об этом пишет NEWSru.co.il.

Среди названных - американский сенатор от Республиканской партии Лиза Меркауски (Мурковски), окружной судья в США Кетанджи Браун Джексон, перуанский футболист и политик Джордж Форсайт, вице-премьер правительства России Александр Новак, новая представительница Тайваня в США Сяо Би-Ким, лидер новой израильской партии "Тиква Хадаша" Гидеон Саар, новый торговый представитель США Кэтрин Тай, новый глава Агентства по охране окружающей среды США Майкл Ригэн.

В публикации отмечается, что 54-летний Гидеон Саар в недавнем прошлом был союзником премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, теперь создал новую партию "Тиква Хадаша" ("Новая надежда"), конкурирующую на предстоящих выборах с "Ликудом".