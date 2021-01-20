Госнефтефонд рассказал о своих доходах и расходах

Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в 2020 году увеличились на 0,56% - до $43 млрд 564,3 млн на 1 января 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы ГНФАР.

В сообщении отмечается, что, несмотря на то, что расходы ГНФАР превысили его доходы ввиду падения цен на нефть на фоне спада в мировой экономике из-за последствий пандемии коронавируса, активы увеличились за счет внебюджетных поступлений и доходов от управления активами. Общая сумма внебюджетных и административных доходов за 2020 год составила $3,2 млрд.

Доходы Фонда за 2020 год составили 9 млрд 360,8 млн манатов. При этом доходы от продажи прибыльной нефти и газа составили 6 млрд 587,3 млн манатов, транзитные доходы – 20,4 млн манатов, бонусные выплаты - 767,8 млн манатов, поакровые выплаты - 6,7 млн манатов. Доходы от управления активами Фонда за отчетный период составили 1 млрд 978,6 млн манатов, или 21,2% всех доходов ГНФАР.

Внебюджетные доходы ГНФАР, полученные от курсовой разницы, по итогам 2020 года составили 3 млрд 473,9 млн манатов.

Расходы Фонда в 2020 году составили 12 млрд 425,3 млн манатов.