В Турции открыли завод по производству беспилотников
Турецкая оборонная компания Lapis Havacılık открыла в Анкаре завод по серийному производству беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает Anadolu, компания занимается разработками беспилотной авиации с 2015 года.
На новом предприятии площадью 3500 кв.м, построенном на территории столичного технопарка, внедрены современные технологии, это внесет вклад в минимизацию зависимости Турции от импорта вооружения.
Основными направлениями деятельности Lapis Havacılık являются проектирование и производство летательных аппаратов, разработка алгоритмов управления полетом и т.д. Предприятие производит различные модификации БПЛА.
Глава правления Lapis Havacılık Осман Севги рассказал агентству, что в 2015 году компания производила лишь ограниченное количество продукции. Однако сегодня спустя пять лет речь идет о серийном выпуске БПЛА: «...На новой фабрике в первую очередь налажено серийное производство многороторного беспилотника Lap 60. Первые серийные беспилотники сойдут с конвейера уже в феврале. Все компоненты беспилотников Lap 60 и VTOL будут производиться в стране».