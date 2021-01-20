В российских магазинах могут появиться картофель и огурцы «эконом-класса»

В российских магазинах может появиться картофель «эконом-класса» — он будет нестандартным и потому более дешевым, сообщает «Москва 24».

Руководитель аппарата Картофельного союза России Татьяна Губина заявила, что сейчас, чтобы продавать картофель в российских торговых сетях, фермеры должны сортировать его по размеру. Если это требование отменить, картофель для конечного потребителя может стать на 50% дешевле.