В российских магазинах могут появиться картофель и огурцы «эконом-класса»
В российских магазинах может появиться картофель «эконом-класса» — он будет нестандартным и потому более дешевым, сообщает «Москва 24».
Руководитель аппарата Картофельного союза России Татьяна Губина заявила, что сейчас, чтобы продавать картофель в российских торговых сетях, фермеры должны сортировать его по размеру. Если это требование отменить, картофель для конечного потребителя может стать на 50% дешевле.
Картофельный союз уже направил соответствующее предложение в Союз независимых сетей и Ассоциацию компаний розничной торговли. Если предложение будет принято, на прилавках российских магазинов может появиться картофель диаметром 3,5-4,5 мм. По словам производителей, по качеству мелкий картофель не уступает крупному и к тому же очень востребован для запекания.
С похожей инициативой, касающейся огурцов, выступил и Плодовоовощной союз. По словам директора организации Михаила Глушкова, в последнюю неделю января должно состояться совещание, участники которого обсудят возможность появления в торговых сетях «нестандартных» огурцов. «Если в магазинах появятся огурцы, условно, «стандарт» и «нестандарт», это позволит снизить их среднюю стоимость. Потому что цена "нестандарта" оптом значительно ниже, возможно, даже раза в полтора», — сказал Глушков.