Россельхознадзор дал зеленый свет азербайджанским яблокам и томатам

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 25 января разрешила 13 азербайджанским предприятиям поставлять в Россию томаты и яблоки. Данное сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Решение принято на основе анализа полученной от Агентства пищевой безопасности Азербайджана информации о результатах проведенного фитосанитарного мониторинга, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций.