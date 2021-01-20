Три дня назад, 19 января, в социальных сетях Монголии появилось видео, на котором видно, как женщину и ребенка, родившегося несколько часов назад, переводят из роддома в инфекционную больницу без теплой одежды, обуви и средств индивидуальной защиты. Роженицу решили перевести в другое медучреждение из-за обнаруженного у нее коронавируса.

Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух ушел в отставку из-за скандала с роженицей, заболевшей COVID-19. Заразившуюся женщину вместе с ребенком увезли в стационар для больных коронавирусом без теплой одежды и обуви.

Общественный резонанс не заставил себя ждать - в центре Улан-Батора прошла массовая акция протеста, участники которой осудили «бесчеловечное отношение» к роженице. После чего, извинившись перед населением Монголии, об уходе в отставку объявили вице-премьер, глава Государственной чрезвычайной комиссии по борьбе с коронавирусом Янгугийн Содбаатар и глава Минздрава Тогтмолын Мунхсайхан.

«Это правильно, что молодые люди вышли на улицы, чтобы выразить сожаление правительству. Государство должно быть всевидящим и всеслушающим. Поэтому народ сказал свое слово правительству и потребовал справедливости и ответственности от премьер-министра», - заявил в своем обращении премьер страны Ухнаагийн Хурэлсух и… тоже подал в отставку.

Парламент Монголии этот шаг премьера и его правительства вполне одобрил – «за» проголосовали более 95% депутатов.

Между тем, согласно данным Министерства здравоохранения Монголии, общее количество инфицированных в стране на 21 января составило 1584 человека, выздоровели – 1046, летальных исхода – 2. Правда, за период пандемии коронавируса в Монголии трое человек скончалось от бубонной чумы.

С 11 января власти страны начали ослаблять строгие карантинные меры в целях оживления экономики и некоторых видов бизнеса, в Улан-Баторе открылись кафе и рестораны.