Впервые в истории США: Пентагон возглавит афроамериканец
Сенат Конгресса США в пятницу утвердил кандидатуру отставного генерала Ллойда Остина на должность министра обороны. В ближайшее время Остин, который станет первым афроамериканцем, возглавившим Пентагон, будет приведен к присяге.
Теперь подписать указ должен президент страны Джо Байден. Пока обязанности главы Пентагона исполняет Дэвид Норквист.
Ллойду Остину 67 лет, он имеет ранг четырехзвездного генерала, пишет РИА Новости. Служил в Германии и многих точках США, работал в Объединенном комитете начальников штабов, командовал дивизией, к 2006 году дослужился до генерал-лейтенанта. В 2010 году стал командующим сил США в Ираке и отвечал за постепенный вывод войск из этой страны. В декабре 2011 года был назначен заместителем командующего штаба сухопутных сил, в 2013-2016 годах руководил Центральным командованием ВС США. После отставки в 2016 году занял пост в совете директоров крупнейшего производителя оружия Raytheon.