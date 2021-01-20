Экономика Азербайджана сжалась, чтобы выпрямиться итоги с haqqin.az

Мамед Эфендиев, отдел экономики

Как сообщает Госкомстат, спад ВВП Азербайджана в 2020 году составил 4,3% и уменьшился до 72,5 млрд манатов. Спад после уверенного роста в последние годы, в принципе, был ожидаем. И причины его ясны – это невиданные по масштабам ограничения в связи с COVID-19 и снижение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, а также ее стоимости.

О непредвиденных миллиардах манатов, выделенных государством в течение прошлого года непосредственно на борьбу с пандемией коронавируса и вызванными ею последствиями, мы много и подробно писали. Изобиловали подобными фактами и заявления главы государства, правительства, в том числе доклады министерств экономики и труда и социальной защиты населения. Многие из приведенных ими цифр и фактов мы запомнили наизусть, что, думается, дает основание не возвращаться к этой теме повторно. А рассмотреть вопрос о том, какое влияние оказала на экономику нефть.

Какова же реальная ситуация в азербайджанской экономике? Пора подводить итоги

Не первый год нефть составляет значительную долю экономического пирога Азербайджана и превышает половину общего экспорта страны. Правда, принимаемые правительством меры по диверсификации экономики начали менять структуру этого пирога – страна с каждым годом все меньше зависит от нефтяного фактора. Да, зависимость от нефтяного фактора снижается, но он остается, и долго еще будет оставаться ведущей сферой, даже незначительные колебания в которой заметно сказываются на экономике в целом. И лучше всех слов это доказывает статистика. В том числе и статистика Государственного таможенного комитета.

Спад нефтяного ВВП Азербайджана в 2020 году составил 7%, что чуть ли не вдвое превышает темпы снижения экономики страны в целом. Но особый урон нанесен в результате снижения экспорта нефти, сказался весенний обвал цен вплоть до отрицательной зоны и последовавшие меры по сокращению ее добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Экспорт задекларированной нефти (декларация предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент прокачки нефти по трубопроводу) в 2020 году составил немногим более 29,23 млн тонн. В количественном выражении экспорт нефти по сравнению с показателем 2019 года сократился на 5,9%, а в денежном выражении спад составил более трети - 36,8%.

В общем же стоимость экспортированной за год нефти составила более 9,36 млрд долларов. И, несмотря на такой спад, доля нефти в общей структуре экспорта в прошлом году составила 68,15%. Причина – экспорт снизился и в ненефтяном секторе. Хотя и не так значительно, как в нефтяном секторе - спад в ненефтяном секторе составил всего 2,6%. Правда, при этом сильно возросли доходы от экспорта газа.

В целом, как сообщает Госкомтаможни, в прошлом году внешнеторговый оборот Азербайджана составил более 24,47 млрд долларов, что меньше на 26,5% по сравнению с 2019 годом. При этом экспорт составил более 13,74 млрд долларов (спад на 30%), импорт – более 10,73 млрд долларов (спад на 21,5%). И нетрудно подсчитать, что положительное сальдо страны во внешней торговле составило чуть меньше 4 млрд долларов, что на 49,6% меньше показателя предыдущего года.

Да, как бы сильно не пострадала экономика страны в прошлом году, мы больше продали товаров за рубеж, чем купили их из других стран. Причем в структуре экспорта основной объем, а именно 86,53%, пришелся на продукцию нефтегазового сектора. И как бы правительство не старалось диверсифицировать экономику страны, такая структура, видимо, сохранится надолго. Во-первых, ситуация с пандемией в связи с массовой вакцинацией должна постепенно смягчаться, что снимет многие ограничения. А следовательно, возрастет потребность в нефти и, разумеется, ее цена пойдет вверх. А во-вторых, с пуском южного газового коридора с каждым годом будут расти доходы страны от экспорта газа. Так что не исключено даже, что доля нефтегазового сектора в общем экспорте страны будет расти.

Нефтяные доходы еще долгие годы будут основным источником доходной части азербайджанского бюджета

Получается, что мы, не успев оправиться, снова садимся на нефтяную иглу? Но нет, сегодня такая картина уже не так страшна, как это было в конце прошлого - начале нынешнего столетия. Окончательно разрушенная экономика тогда держалась исключительно за счет нефти. Проведенная же президентом Ильхамом Алиевым во сферах крупномасштабная реформа, развитие прочих сфер экономики уже дают результаты.

Это мы, к примеру, наблюдали в прошлом году, который уверенно можно назвать самым неудачным для экономики, и не только нашей страны, но и всего мира. Пандемия ударила не только по нефтяной отрасли. Остановились полностью или многократно снизили свои обороты такие доходные сферы, как транспорт, туризм, торговля, промышленность и даже многие отрасли сельского хозяйства. Скажем честно, не всем странам удалось справиться с таким давлением, а мы вышли из этой борьбы с наименьшими потерями.

А что касается возможного роста доли нефтегазового сектора, в условиях уже диверсифицированной экономики это не так уж страшно. Наоборот, пусть доходы, в том числе и экспортные, от этого сектора растут. Мы научились аккумулировать сверхдоходы в Нефтяном фонде и умело использовать их в трудные дни. И не случайно Минэкономики прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2021 году на 1,9%, а в 2022 году до 3,4%, что ниже оценки Всемирного банка. Экономическая активность в стране выиграет не только от стабилизации добычи и цен на нефть, но и от инвестиций и расходов на восстановление освобожденных от оккупации территорий. И все потери окупятся с лихвой.