О непредвиденных миллиардах манатов, выделенных государством в течение прошлого года непосредственно на борьбу с пандемией коронавируса и вызванными ею последствиями, мы много и подробно писали. Изобиловали подобными фактами и заявления главы государства, правительства, в том числе доклады министерств экономики и труда и социальной защиты населения. Многие из приведенных ими цифр и фактов мы запомнили наизусть, что, думается, дает основание не возвращаться к этой теме повторно. А рассмотреть вопрос о том, какое влияние оказала на экономику нефть.

Как сообщает Госкомстат, спад ВВП Азербайджана в 2020 году составил 4,3% и уменьшился до 72,5 млрд манатов. Спад после уверенного роста в последние годы, в принципе, был ожидаем. И причины его ясны – это невиданные по масштабам ограничения в связи с COVID-19 и снижение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, а также ее стоимости.

Не первый год нефть составляет значительную долю экономического пирога Азербайджана и превышает половину общего экспорта страны. Правда, принимаемые правительством меры по диверсификации экономики начали менять структуру этого пирога – страна с каждым годом все меньше зависит от нефтяного фактора. Да, зависимость от нефтяного фактора снижается, но он остается, и долго еще будет оставаться ведущей сферой, даже незначительные колебания в которой заметно сказываются на экономике в целом. И лучше всех слов это доказывает статистика. В том числе и статистика Государственного таможенного комитета.

Спад нефтяного ВВП Азербайджана в 2020 году составил 7%, что чуть ли не вдвое превышает темпы снижения экономики страны в целом. Но особый урон нанесен в результате снижения экспорта нефти, сказался весенний обвал цен вплоть до отрицательной зоны и последовавшие меры по сокращению ее добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Экспорт задекларированной нефти (декларация предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент прокачки нефти по трубопроводу) в 2020 году составил немногим более 29,23 млн тонн. В количественном выражении экспорт нефти по сравнению с показателем 2019 года сократился на 5,9%, а в денежном выражении спад составил более трети - 36,8%.

В общем же стоимость экспортированной за год нефти составила более 9,36 млрд долларов. И, несмотря на такой спад, доля нефти в общей структуре экспорта в прошлом году составила 68,15%. Причина – экспорт снизился и в ненефтяном секторе. Хотя и не так значительно, как в нефтяном секторе - спад в ненефтяном секторе составил всего 2,6%. Правда, при этом сильно возросли доходы от экспорта газа.

В целом, как сообщает Госкомтаможни, в прошлом году внешнеторговый оборот Азербайджана составил более 24,47 млрд долларов, что меньше на 26,5% по сравнению с 2019 годом. При этом экспорт составил более 13,74 млрд долларов (спад на 30%), импорт – более 10,73 млрд долларов (спад на 21,5%). И нетрудно подсчитать, что положительное сальдо страны во внешней торговле составило чуть меньше 4 млрд долларов, что на 49,6% меньше показателя предыдущего года.

Да, как бы сильно не пострадала экономика страны в прошлом году, мы больше продали товаров за рубеж, чем купили их из других стран. Причем в структуре экспорта основной объем, а именно 86,53%, пришелся на продукцию нефтегазового сектора. И как бы правительство не старалось диверсифицировать экономику страны, такая структура, видимо, сохранится надолго. Во-первых, ситуация с пандемией в связи с массовой вакцинацией должна постепенно смягчаться, что снимет многие ограничения. А следовательно, возрастет потребность в нефти и, разумеется, ее цена пойдет вверх. А во-вторых, с пуском южного газового коридора с каждым годом будут расти доходы страны от экспорта газа. Так что не исключено даже, что доля нефтегазового сектора в общем экспорте страны будет расти.