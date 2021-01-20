В Испании убьют тысячи норок из-за коронавируса

В испанской провинции Ла-Корунья на ферме по разведению норок обнаружили SARS-CoV-2. Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на заявление местных властей.

Власти Галисии сообщили о произошедшем в Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании. Указывается, что в ближайшее время все животные на ферме будут убиты, также будет проведена дезинфекция. На ферме всего насчитывается 3,1 тысячи норок.

Уточняется, что это второй случай выявления SARS-CoV-2 у норок в Испании. В июле 2020 года на ферме в муниципалитете Пуэбла-де-Вальверда был обнаружен коронавирус, его выявили у 87% животных. Тогда местные власти решили уничтожить более 90 тысяч норок.

Коронавирус неоднократно выявляли на норковых фермах. По данным Всемирной организации здравоохранения, SARS-CoV-2 был выявлен среди норок в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии, США.