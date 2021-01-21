Партия Меркель выбрала нового лидера

На прошлой неделе прошло интернет-голосование делегатов. Все претенденты, включая бывшего лидера фракции консерваторов Фридриха Мерца и главу комитета Бундестага по внешней политике Норберта Рёттгена, ранее заявили, что признают его результат. В дополнение состоялось еще голосование по почте, итоги которого подведены 22 января, пердает ТАСС.

Лашет получил более 83,35% голосов. Он сам назвал результат "сигналом о сплоченности ХДС" и заявил о готовности к диалогу со всеми однопартийцами. Для Лашета итоги голосования по почте крайне важны. Ведь предполагается, что именно новый глава ХДС поведет консерваторов на парламентские выборы в 2021 году.

Лашету 59 лет. Он родился в городе Ахен в католической семье, его отец был шахтером, мать - домохозяйкой. Изучал право и общественно-политические науки в университетах Бонна и Мюнхена. Работал журналистом. С 1999 по 2005 годы был депутатом Европарламента. После этого вошел в правительство федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, возглавил региональное министерство по делам семьи, женщин и интеграции. С 2010 года сосредоточился на внутрипартийной работе. Главой регионального правительства стал в 2017 году, после того как ХДС выиграл там выборы. Политик является сторонником курса канцлера Ангелы Меркель и, как считается, пользуется наибольшей популярностью среди однопартийцев.