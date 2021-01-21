Война за Карабах завершилась блестящей победой Азербайджанской армии, стратегия, тактика, технические средства которой стали предметом тщательного изучения в армейских штабах ведущих стран мира. Это признало и правительство капитулировавшей Армении, выражающей желание наладить с Азербайджаном двустороннее сотрудничество, которое, кстати, принесет больше выгоды самому Еревану. Но многие силы хотят помешать этому единственно верному выбору правительства в новейшей истории Армении. Среди них и так называемая Армянская секретная армия освобождения Армении (АСАЛА), известная в мире своими террористическими акциями.

АСАЛА не нуждается в особом представлении азербайджанскому читателю. Единственное, на что способна эта подпальная организация, тоже известно – террор. В 70–80-е годы прошлого века от рук ее террористов погибло 46 и ранено 299 человек - в основном турецкие дипломаты. Но цели своей - «вынудить правительство Турции публично признать свою ответственность за гибель якобы 1,5 млн армян, выплатить репарации и уступить территории исторической Армении» - ей так и не удалось достичь. Этот фактор и включение ее в список террористических организаций, в том числе Госдепом США, вынудили террористов лечь на дно.

Но вот АСАЛА, кажется, вновь «оживает». Это видно из ее заявления, распространенного СМИ Армении, из которого видно, что террористы отныне пересматривают свое поведение по «тактической паузе». Более чем 30-летнюю отсидку на дне здесь, видимо, и называют «тактической паузой». А пересмотр такого поведения ничего кроме очередных терактов не предвещает. Кому же угрожает преступная организация, члены которой все эти годы беспрепятственно передвигались по миру, в частности, не один асаловец был уничтожен в Карабахе азербайджанскими солдатами?

В самом заявлении террористы используют какие-то витиеватые выражения, которые мы приведем по возможности в более доступной форме. По их мнению, нынешний режим в стране должен «на фактических основаниях получить политико-правовую оценку». Мол, он практически уступил свою миссию и функции по обеспечению госсуверенитета, территориальной целостности и всевозможных систем безопасности, что является смыслом государственной жизнедеятельности, и передал это на усмотрение и управление иностранной силе. Ну режимом, скажем, в Армении недовольны многие силы, а вот за передачу управления иностранной силе (явно имеется в виду Россия), казалось бы, довольны все. Да по-другому и быть не может – без ее вмешательства Армении угрожала потеря государственности вообще.

Все, но не АСАЛА. Так как в этом случае Республика Армения «добровольно или принудительно опровергает или прекращает выражение общеармянских желаний, целей и интересов. А также свою миссию, обязательство быть защитником, создав при этом новые реалии в общеармянской действительности, которые должны быть учтены». Тем более что властью и близкими к ней кругами пропагандируются формулы идеологической и экономической политики, которые противопоставляются основным положениям концепции защиты и преследования общеармянских интересов и целей.

Оказывается, именно с учетом этих факторов АСАЛА в свое время согласилась дать «тактическую паузу» своей деятельности «в национально-освободительной вооруженной борьбе». А теперь ее не устраивает сокращение самостоятельной роли республики и ограничение ее суверенитета. И АСАЛА пересматривает свое поведение по «тактической паузе», разрабатывая новую стратегию разумных действий, соразмерных миссии «защитника исторических всеармянских интересов, закрепленной за ней».

Да, АСАЛА вновь вступает на тропу террора. Причем это послание ее направлено, в частности, в адрес так называемых союзников. Союзники Армении и всемирного армянства известны всем, и говорить об этом вновь излишне. Но что подразумевается под термином «так называемые союзники», стоит только догадываться. Но одно можно сказать уверенно: в лице союзников в любой интерпретации Турция и Азербайджан никак не могут числиться. Хотя АСАЛА была бы не асалой, если бы первые же теракты не были направлены против именно этих двух стран – ее граждан, дипломатов, спортсменов. Так что, пока Баку готовится к переговорам с Ереваном, АСАЛА дает добро на теракты. И это проблема не только Баку и Анкары, но и всей мировой общественности. Террористов надо обезвреживать всеми силами и сообща.