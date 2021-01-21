В ведомстве заявили, что в связи с объявленной в начале Отечественной войны частичной мобилизацией личный состав Азербайджанской армии был увеличен за счет офицеров и прапорщиков запаса, а также солдат. После победы над Арменией часть призванных военнослужащих уже демобилизована. В связи с этим возникла необходимость уточнить количество военнослужащих Минобороны, в том числе количество военнослужащих, охваченных двойным денежным довольствием (обеспечением) в соответствии с вышеуказанной статьей Закона «О статусе военнослужащих».

В связи c опубликованной в некоторых СМИ и соцсетях информацией по поводу снижения зарплаты военнослужащих Министерство финансов заявляет, что денежное и материальное довольствие военнослужащих Азербайджана осуществляется на основании Закона Азербайджанской Республики «О статусе военнослужащих». В соответствии со статьей 10.2 этого закона, денежное довольствие, полагающееся военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях, за указанный период подсчитывается в удвоенном размере. Об этом haqqin.az сказали в Министерстве финансов.

В Минфине отметили, что до начала войны Министерством обороны выплачивалось денежное довольствие в двукратном размере военнослужащим, проходящим службу на линии соприкосновения.

"Военнослужащим, проходившим во время войны службу на территории Карабаха, а также принявшим участие во всех других боевых действиях, денежное довольствие выплачивалось в двукратном размере. Из-за кардинального изменения протяженности и географии линии соприкосновения, а также других вопросов после капитуляции Армении Минобороны совместно с Минфином в настоящее время уточняет численность военнослужащих, которым будет выплачено двойное довольствие. В связи с этим Министерство финансов направило соответствующие запросы в оборонное ведомство. После всех уточнений военнослужащие, которым полагается двукратное денежное довольствие, будут им обеспечены в установленном законодательством порядке", – сказали в Минфине.

В то же время в результате освобождения оккупированных территорий Государственная пограничная служба приступила к выполнению новых задач, связанных с охраной государственных границ Азербайджана с Ираном и Арменией, отметили в министерстве. В настоящее время, как и в случае с Минобороны, проводятся уточнения численности военнослужащих Государственной пограничной службы, которым полагается двойное денежное довольствие.

"При этом необходимо отметить, что начисление двойного денежного довольствия осуществляется в соответствии с законом, исходя из условий боевых действий и участия в них, здесь не учитываются место дислокации воинской части, в которой военнослужащий проходит службу, климатические условия и другие вопросы", - сказали в Минфине.

Согласно постановлению Кабинета министров №137 от 22 августа 2002 года, в Азербайджане к зарплате сотрудников, рабочие места которых находятся на высоте от 1 200 до 1 500 м над уровнем моря, выплачивается надбавка 10%, к зарплате сотрудников, рабочие места которых находятся на высоте от 1 500 до 2 000 м над уровнем моря, - надбавка 20%, к зарплате сотрудников, рабочие места которых находятся на высоте 2 000 м и выше, - надбавка 30%. Эти коэффициенты распространяются и на военнослужащих, несущих службу в горных районах.

В министерстве отмечают, что денежное довольствие военнослужащих доблестной Азербайджанской армии осуществляется в соответствии с законодательством страны, финансирование и в дальнейшем будет продолжено на основании соответствующего законодательства.

Министерство финансов заявляет о недопустимости каких-то популистских и эмоциональных призывов по денежному довольствию военнослужащих и осуждает поспешные выводы различных «экспертов», не вникших в суть вопроса.