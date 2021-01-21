Знаменитый Олег Крапивин поддержал раненых и семьи шехидов Отечественной войны

Известный азербайджанский борец, заслуженный тренер Азербайджана и СССР, чемпион мира среди ветеранов Олег Крапивин перечислил средства в Фонд YAŞAT.

Давно проживающий в Украине и возглавляющий Конгресс киевских азербайджанцев (ККА) бизнесмен и меценат пожертвовал 10 тысяч долларов.

Фонд YAŞAT учрежден Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 8 декабря 2020 года. Цель Фонда - создание платформы по принятию мер для реализации инициатив гражданского общества, предпринимаемых государством в области социальной защиты семей шехидов Отечеcтвенной войны и пострадавших в результате военных действий.

Напомним, в разгар военных действий Олег Крапивин оказал поддержку и Азербайджанской армии, отправив в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана 20 тысяч долларов.

Олег Крапивин родился в Шемахе. В родном городе он построил спортивный клуб «Ширван», где ежегодно в его честь проводятся юношеские турниры по вольной борьбе.

Под руководством Крапивина основан Украино–азербайджанский образовательный, научно-культурный, спортивный центр имени Гейдара Алиева. Открыта воскресная школа для изучения азербайджанского языка. При его содействии был создан вокально-танцевальный ансамбль «Вэтэн», открыт киевский спортклуб «Бакинец» и т.д.

В 2016 году президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил Олега Крапивина почетным званием «Заслуженного деятеля физической культуры и спорта». Также Крапивин награжден медалью Государственного комитета по работе с диаспорами за деятельность в этой области.