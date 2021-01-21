Ара Айвазян поехал в Грузию с неофициальным визитом
Глава МИД Армении Ара Айвазян посетил Грузию с неофициальным визитом. Об этом сообщает Новости-Грузия со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства страны.
Согласно информации, армянского министра принимал его грузинский коллега, вице-премьер Давид Залкалиани. Их ознакомительная встреча состоялась в кахетинском селе Цинандали.
Отмечается, что в ходе неформальной встречи главы МИД обсудили добрососедские отношения Грузии и Армении, текущую повестку сотрудничества и перспективы дальнейшего углубления отношений.