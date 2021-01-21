ВОЗ: коронавирус может сохраняться на замороженных продуктах
Коронавирус может оставаться на упаковках замороженных продуктов даже при длительной транспортировке. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на проект новых рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.
"Последние исследования и сообщения подчеркивают, что вирус может выживать долгое время в условиях заморозки и холодного хранения, а также, что передача вируса может проходить от упаковки к человеку", - цитирует издание документ.
В рекомендациях указывается, что риск для потребителей оценивается как минимальный, однако "в редких случаях продукты питания могут быть заражены в ходе их производства, и вирус может оставаться в еде в ходе международных перевозок".
The Wall Street Journal отмечает, что после получения чернового варианта документа представители ВОЗ уведомили издание о том, что версия рекомендаций была отправлена случайно и нуждается в доработке, передает ТАСС.