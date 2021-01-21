Азад Рагимов в здравии

Информация, опубликованная в ряде местных СМИ о том, что министр молодежи и спорта Азад Рагимов впал в кому, не соответствует действительности.

Как сообщил haqqin.az источник из ближайшего окружения Азада Рагимова, он действительно находится на лечении в США. У министра проблемы с легкими. При этом он чувствует себя вполне нормально и дистанционно руководит возглавляемым им ведомством.

«Буквально час назад я общался с Азадом Рагимовым по телефону. Новость о том, что он находится в коме, - наглая ложь», - заявил источник.