Анкара призвала Брюссель «оживить» диалог по вступлению Турции в ЕС

Согласно информации, Чавушоглу акцентировал внимание на необходимости оживления процесса переговоров по вступлению Турции в ЕС.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретился в Брюсселе с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает телеграм-канал TRT на русском.

"Следует обновить соглашение о Таможенном союзе и претворить в жизнь решения о безвизовом режиме. Мы должны наращивать сотрудничество в вопросах борьбы с нелегальной миграцией и терроризмом, совместно бороться с растущими в Европе расизмом, дискриминацией и исламофобией", - написал Чавушоглу в Twitter по итогам встречи.

На переговорах с Боррелем турецкий министр заявил, что "Турция хочет открыть новую страницу в отношениях с ЕС", и о "необходимости пересмотреть все пункты соглашения 18 марта 2016 года".

"Нам предстоит развивать позитивную повестку дня. Мы также обсудили подготовку к визиту в Турцию глав Европейского Совета и Еврокомиссии", - написал глава турецкого МИД.