Зариф призвал Байдена отменить все санкции против Ирана

"Администрация должна начать с безоговорочной отмены всех санкций, введенных... с момента, когда Трамп вступил в должность", - написал Зариф, которого цитирует Интерфакс.

Он добавил, что давление на Иран много раз давало обратный результат. "Администрация Байдена, вступающая в должность, все еще может спасти ядерную сделку, но только если она сможет проявить подлинную политическую волю в Вашингтоне, чтобы продемонстрировать, что США готовы быть настоящим партнером в коллективных усилиях", - отметил глава МИД Ирана.

В ответ Иран также готов отменить все меры, которые он принял после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий, пообещал Зариф, уточнив при этом, что возвращение к столу переговоров будет под угрозой, если Вашингтон или его союзники из ЕС потребуют новых условий для сделки, "которую тщательно прорабатывали годами переговоров".