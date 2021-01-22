Зариф призвал Байдена отменить все санкции против Ирана
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в статье для журнала Foreign Affairs призвал администрацию президента США Джозефа Байдена отменить все санкции, введенные предыдущей администрацией США, и спасти ядерную сделку.
"Администрация должна начать с безоговорочной отмены всех санкций, введенных... с момента, когда Трамп вступил в должность", - написал Зариф, которого цитирует Интерфакс.
Он добавил, что давление на Иран много раз давало обратный результат. "Администрация Байдена, вступающая в должность, все еще может спасти ядерную сделку, но только если она сможет проявить подлинную политическую волю в Вашингтоне, чтобы продемонстрировать, что США готовы быть настоящим партнером в коллективных усилиях", - отметил глава МИД Ирана.
В ответ Иран также готов отменить все меры, которые он принял после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий, пообещал Зариф, уточнив при этом, что возвращение к столу переговоров будет под угрозой, если Вашингтон или его союзники из ЕС потребуют новых условий для сделки, "которую тщательно прорабатывали годами переговоров".