Известный французский фотограф Реза Дегати на своей официальной странице в Instagram поделился публикацией и фотографиями города Агдам, освобожденного после многолетней армянской оккупации.

По словам Р.Дегати, Агдам ему запомнился процветающим и красивым городом, здесь находится дворец Панахали хана Джаваншира, основоположника Карабахского ханства и основателя Шуши, и что до войны дворец был одновременно музеем, культурным центром, образовательной площадкой для школ и раем для туристов.

«После освобождения я вновь посетил Агдам, но был шокирован, увидев вместо красивого города город-призрак. Армянские оккупанты как варвары разрушили все жилые дома и постройки», - подчеркнул фотограф.

Дегати отмечает, армяне сохранили Агдамскую мечеть и дворец, однако использовали их в качестве свинарника и коровника.