Сотни охранявших Капитолий нацгвардейцев заболели COVID

Сотни нацгвардейцев, которые охраняли Капитолий при беспорядках в Вашингтоне, заразились коронавирусом или находятся на карантине. Об этом сообщило издание Politico.

В настоящий момент профильный комитет Сената проводит расследование, чтобы выяснить, соблюдались ли санитарные меры.

В интервью изданию сенатор-республиканец отметил, что расположение тысяч военных в гараже после окончания мероприятий в связи с инаугурацией президента Байдена создало среди них особый риск заражения коронавирусом.

Отмечается, что в большинстве случаев заболевание у нацгвардейцев протекает бессимптомно.