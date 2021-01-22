Американская компания Pfizer взяла на себя обязательство поставить в 2021 году до 40 млн доз разработанной ею вакцины от коронавируса в бедные страны, а также страны со средним уровнем доходов в рамках инициативы ВОЗ COVAX. Об этом сообщает Associated Press.

"Мы поддерживаем миссию COVAX и гордимся тем, что работаем вместе, чтобы развивающиеся страны имели такой же доступ, как и остальной мир, что позволит нам сделать еще один шаг на пути к завершению этой глобальной пандемии", - заявил гендиректор Pfizer Альберт Бурла.

Того же мнения придерживается глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли, который назвал решение Pfizer "важным шагом вперед на пути к обеспечению равного доступа к вакцинам".

В компании отказались назвать стоимость контракта. Поставки планируют начать в конце марта после заключения всех необходимых соглашений.