Forbes убрал уроженку Баку из списка богатейших людей Африки

Это произошло из-за заморозки ее активов в Анголе и Португалии в 2019 и 2020 годах в рамках уголовных дел против нее. Также летом 2020 года португальские власти взяли под контроль долю душ Сантуш в компании Efacec Power Solutions SGPS SA (ей принадлежало 72%).

Родившаяся в Баку Изабель душ Сантуш, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, которая с 2013 года считалась богатейшей женщиной Африки, покинула список миллиардеров континента, сообщает Forbes.

В итоге Forbes оценил стоимость ее замороженных активов как нулевую. В 2013 году издание оценивало ее состояние в $3,5 млрд.

Против душ Сантуш расследуется несколько уголовных дел, в том числе по статьям о крупной растрате, мошенничестве и использовании своего положения. В частности, ее обвинили в растрате средств государственной нефтяной компании Sonangol, которой она руководила в 2016-2017 годах, пишет РБК.

Власти также считают, что вместе с душ Сантуш противоправной деятельностью занимался ее муж Синдика Доколо. Они нанесли убытков правительству Анголы на сумму более $1 млрд, считают власти.

Сама душ Сантуш не признает вину и объясняет уголовное преследование политическими мотивами. По ее мнению, на нее проводится «политическая атака» со стороны режима, который воспринимает ее как угрозу.