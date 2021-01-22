Экономике США предрекли «глубокую яму»

Власти США должны принять неотложные меры по стимулированию экономики в условиях пандемии, иначе придется выбираться «из еще более глубокой ямы». Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Брайен Диз, его слова передает ТАСС.

«Мы находимся в опасной ситуации [с точки зрения] вируса и экономики. Без решительных действий мы рискуем попасть в очень глубокую экономическую яму, еще более серьезную, чем кризис, в котором мы находимся сейчас», - сказал Диз, по словам которого, в стране все еще наблюдается нехватка рабочих мест.

«Нам все еще не хватает 10 млн рабочих мест по сравнению с тем, чтобы было с экономикой, когда пандемия началась. ...Только вчера мы видели данные Минтруда США о том, что еще 900 тыс. человек за последнюю неделю обратились с первичными заявками на получение пособия по безработице», - подчеркнул Диз.