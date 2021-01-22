Секрет красоты Елизаветы II: крем, который стоит меньше пяти евро

Испанская журналистка Соня Гомес, рассказывая о том, как королеве Елизавете II удается поддерживать свою красоту, обратила внимание на антивозрастной увлажняющий крем, который королева использует для ежедневного ухода за лицом и телом. Это крем одной из старейших британских компаний, цена которого вызвала у журналистки удивление - косметическое средство стоит не больше 5 евро.

«Как это возможно, чтобы женщина, в сокровищнице которой хранятся исторические драгоценности, стоящие безумных денег, пользовалась увлажняющим средством, которое по карману каждому?» - вопрошает корреспондент испанского издания Mujerhoy, слова которой приводит ИноСМИ.

Ответ в книге писателя Брайана Козловски «Да здравствует королева! 13 правил жизни от самого долго правящего монарха Великобритании». В ней он среди прочего рассказывает о том, что дочь Елизаветы Боуз-Лайон всегда предпочитала недорогие средства для макияжа и ухода за собой. Она умудрялась тратить на эти вещи намного меньше денег, чем остальные члены королевской семьи.

Козловски не вдается в подробности, однако упоминает одну косметическую марку, которой пользуется королева: британская компания Cyclax, один из самых долгоживущих косметических брендов в мире (основан в 1896 году). Среди средств этой фирмы для ухода за лицом есть пилинги и скрабы, кремы для тела, очищающие и тонизирующие средства для кожи, а также крем, которым, судя по всему, каждый день пользуется королева.

Речь идет об увлажняющем креме, обогащенном витамином Е, который с легкостью впитывается в кожу и не оставляет на ней жирных следов. Его можно использовать для лица и тела, и он подходит для всех типов кожи. Благодаря своим питательным свойствам он препятствует преждевременному старению кожи, разглаживает морщины и делает ее мягкой и упругой. Кроме того, его антиоксидантная формула защищает кожу от вредного воздействия свободных радикалов.