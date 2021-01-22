США могут исключить хуситов из списка террористов?

Госдепартамент США вернется к изучению принятого администрацией экс-президента Дональда Трампа решения объявить йеменское движение «Ансар Аллах» террористической организацией и примет решение как можно скорее, заявил представитель Госдепа.

«Госдепартамент начал пересмотр определения, что «Ансар Аллах» являются террористами. Мы не будем публично обсуждать или комментировать внутренние обсуждения относительно этого пересмотра, но на фоне гуманитарного кризиса в Йемене мы работаем так быстро, как только можем, чтобы провести пересмотр и принять решение», – передает его слова РИА Новости.

«Ансар Аллах», которых иногда называют хуситами, несут значительную ответственность за гуманитарную катастрофу и нестабильность в Йемене. Мы твердо считаем, что «Ансар Аллах» должна изменить свое поведение. В то же время мы также должны добиться, чтобы мы не мешали предоставлению гуманитарной помощи», – уточнил представитель Госдепа.

За день до инаугурации Джозефа Байдена минфин США внес движение «Ансар Аллах» в список террористических организаций.