Английский ученый: ковид будет распространяться десятилетиями

Коронавирус будет распространяться десятилетиями, считает профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер. Как пишет Русская служба BBC, этот вывод ученый сделал после того, как вместе с коллегами смоделировал эффективность британской программы иммунизации, взяв в качестве исходного новый, более вирулентный штамм коронавируса.

"Мы обнаружили, что добиться коллективного иммунитета не получится - ни с помощью вакцинации, ни при естественном заражении, поскольку всегда остается вероятность повторного заражения", - рассказал профессор в интервью BBC.

Коллективный иммунитет возникает, когда значительная часть населения приобретает иммунитет, что дает косвенную защиту тем, у кого такого иммунитета еще нет, и тем самым ограничивается распространение инфекции.

Профессор Хантер не сомневается, что программа вакцинации сыграет огромную роль и поможет вернуть жизнь в нормальное русло, но предупреждает, что риск для тех, кто не сделал прививку, будет сохраняться.