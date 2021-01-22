Швейцарский суд приговорил алмазного магната к 5 годам

Швейцарский суд приговорил в пятницу израильского алмазного магната Бени Штейнмеца к 5 годам тюрьмы за коррупцию. Он также выплатит штраф в 56 миллионов долларов. Об этом пишет израильское издание «Детали».

Штейнмец, владелец горнодобывающей компании BSG Resources и один из самых богатых людей Израиля, признан виновным в даче миллионных взяток. По данным следствия, Бени Штейнмец и его помощники в 2008 году заплатили около 10 млн долларов взяток высокопоставленным лицам в Гвинее. В их числе была и Мамади Туре - четвертая жена тогдашнего лидера Гвинеи – Лансаны Конте, сообщает The Times of Israel.

Во время судебного разбирательства в Швейцарии Штейнмец настаивал на своей невиновности. Он утверждал, что никогда не просил никого заплатить Мамади Туре, и настаивал, что женщина «много лжет». Приговор он назвал «большой несправедливостью».