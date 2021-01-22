Фонд Фридриха Эберта заказал опрос, который для него в декабре провела компания YouGov, где гражданам полутора десятка стран предлагалось ответить, насколько они рады победе Джо Байдена на президентских выборах в США. Трамп, как известно, не пользовался большой популярностью за границей, поэтому неудивительно, что его сменщик, да еще связанный с Бараком Обамой, весьма привлекательной фигурой в мире, получил высокое одобрение.

Очень рады избранию Байдена кенийцы – 89%, 73% немцев, больше 60% французов, индийцев, индонезийцев, мексиканцев, бразильцев и южноафриканцев. Посдержанней японцы – 52%. Кстати, почти как сами американцы: 50%. Турки довольны, но не в восторге: 40% рады, 25% - нет. Зато россияне заметно напряглись: только 23% удовлетворены результатами американских выборов, 37% недовольны. Видно, ожидают неприятностей от новой администрации.

Но при почти общей радости больших ожиданий от нового руководства США нет. Лишь 40,8% опрошенных посчитали, что Америка теперь возьмет лидерство в вопросе борьбы с Covid-19. В защите прав человека и демократических свобод – 35-36%. Даже в главенствующую роль США в таких сферах, как информационные технологии, экономическое процветание и борьба с терроризмом верят лишь около трети опрошенных. Такого раньше, до Трампа, никогда не было. Несмотря на свои громкие обещания сделать Америку снова великой, он увел ее с лидерских позиций в мире, и вернуться будет непросто.

В ноябре-декабре по инициативе Европейского совета по международным делам компании Datapraxis и YouGov провели опрос в одиннадцати европейских странах. Данные этого опроса совпадают в основном с теми результатами, о которых мы говорили выше. В европейских странах, включая Польшу и Венгрию, где теплые чувства к Дональду Трампу выше, чем в среднем по континенту, большинство приветствует избрание Байдена. Однако на вопрос «Считаете ли вы политическую систему США сломанной?» позитивно ответили 81% британцев (39% из них считают, что сломана полностью), 71% немцев, 67% шведов и испанцев, 66% французов.

Большинство опрошенных в европейских странах считает, что через десять лет лидерство в мире перейдет от США к Китаю. Самым важным международным партнером назвали США только в Италии, Швеции, Великобритании и Польше, в других странах дали другие ответы. В общем, Джо Байдену досталась весьма непростая ситуация, когда Америка буквально на глазах, за один президентский срок Трампа, утратила былую привлекательность и лидерскую роль в глазах Европы и прочего мира. И полностью отыграть, пожалуй, будет уже невозможно.