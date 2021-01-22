В Ереване снова бушуют антироссийские настроения

Sputnik Армения пишет, что началось все с публикации в газете под заголовком «Оппозиция недовольна послом России». Позже посольство России распространило заявление, в котором потребовало от газеты доказательств, легших в основу статьи.

Российское диппредставительство отметило, что «Грапарак» обратилась с запросом в посольство, попросив предоставить комментарии по ряду интересующих вопросов, однако в посольстве отметили, что без доказательств или опровержения статьи «ни о каком сотрудничестве не может быть и речи».

В ответ газета опубликовала новую заметку под заголовком «Может, в вашей стране и принята такая практика общения со СМИ, но не в нашей". Как утверждает «Грапарак», редакция направила в посольство три вопроса, а также поинтересовалась, покинет ли господин Копыркин свой пост. Все вопросы, включая последний, в посольстве комментировать не стали, пишет газета.

«Посольство имеет право ответить или не ответить на них, точно так же издание имеет право предоставлять любую информацию, которую считает целесообразной. Если наши источники подтверждают, что в армянских политических кругах есть силы, у которых есть претензии к деятельности российского посла, мы обязаны написать об этом. В то же время мы не обязаны докладывать вам и представлять «убедительные доказательства", тем более что мы не знаем, что означает в вашей интерпретации «убедительное» и «доказательство», — говорится в заметке газеты.

В пятницу вечером посольство России распространило ответное заявление: «...хотели бы обратить внимание уважаемого издания, что за рассуждениями о демократии и свободе слова, содержащимися в его ответной публикации на наше письмо, выпадает суть вопроса. А она проста – газета «Грапарак» распространила ложную информацию о деятельности посла России в Армении».

Отметим, ранее в статье «Грапарак», на которую откликнулось посольство, отмечалось, что «армянские оппозиционные силы недовольны послом России в Армении», поскольку он якобы спонсирует отдельные политические силы, соглашающиеся на предложенные властями досрочные выборы.

Напомним и то, что в пятницу парламент Армении одобрил кандидатуру Давида Хачатряна на пост члена Высшего судебного совета. Хачатрян - брат главы Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна, председатель совета директоров Фонда открытого общества. Армянские СМИ пишут, что он известен своими русофобскими взглядами. С подачи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Хачатрян проходил обучение в представительстве Сороса в Украине.