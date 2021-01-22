Представителю НАСА в России отказали в визе

Кандидату на должность руководителя представительства Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в России отказали в дипломатической визе. Имя американца не раскрывается. Об этом РИА Новости рассказали три источника в ракетно-космической отрасли.

Решение было принято в ответ на аналогичный шаг США в отношении ряда российских дипломатов. Такая же ситуация сложилась при назначении текущего руководителя офиса НАСА в Москве Триши Мак. «После назначения в Москву она в течение полутора лет сидела в Хьюстоне и прилетала только на старты и посадки в Казахстан, потому что в течение этого срока не получила визу», — напомнил один из собеседников.

По словам другого из них, НАСА планирует сократить численность аппарата офиса в Москве. Так, если нынешний руководитель офиса вернется в США, а новый не прилетит, необходимости в содержании аппарата не будет, отметил он.