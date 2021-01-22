«Безусловно положительным шагом является объявленное возобновление предварительных переговоров между Турцией и Грецией, - отметил после встреч с главой турецкой дипломатии Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. – Мы очень хотим видеть устойчивую деэскалацию в Восточном Средиземноморье и в более широком регионе».

«2020 год был трудным для двусторонних отношений, что было признано на декабрьском саммите Евросоюза и в его совместной декларации, - заявил в Брюсселе Мевлют Чавушоглу. – Но с тех пор все мы выражали желание создать позитивную атмосферу для развития связей между двумя сторонами».

Турция предпринимает новые усилия по улучшению своих отношений с Евросоюзом. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в ходе своего визита в Брюссель обсудил конструктивную повестку дня, которая включает вопросы миграции, облегчения визового режима и укрепление таможенного союза с Европой.

«Нам нужен тесный альянс с Турцией. Я думаю, что избрание Джо Байдена создало новую ситуацию», - прокомментировал переговоры в Брюсселе экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Европейский союз имеет стратегический интерес в развитии кооперативных и взаимовыгодных отношений, закрепленных в ценностях и принципах. Встреча между Ж. Боррелем и М. Чавушоглу позволила провести сердечный, откровенный и тщательный обмен мнениями, чтобы продвинуться в этом направлении», - говорится в письменном заявлении ЕС по итогам встреч с главой турецкой дипломатии.

Мы не случайно привели эти цитаты из официальных сообщений, поскольку они ярко демонстрируют позитивный декларативный дух европейско-турецких отношений: позитивной атмосферы на встречах с брюссельскими комиссарами – хоть отбавляй, а вот теперь наступает черед практической реализации намеченных еще в прошлом веке целей.

С 1987 года, когда Турция подала заявку на вступление в ЕС, это ее стремление не изменилось. Вот только всякий раз Брюссель находит причину для того, чтобы эта цель Анкары не была достигнута. То, как говорится, у него «нога разувается, то Восточное Средиземноморье раздувается».

Понятное дело – туркофобия, понятное дело – для комиссаров в Брюсселе политическая система далека от совершенства. Но упрямство еврочиновников, подогреваемое Парижем и Афинами, все больше начинает выглядеть как перманентная стрельба в собственную ногу.

Крайне сложно себе представить, как без Анкары Евросоюз сможет решать проблемы с мигрантами, с противостоянием исламских радикализмом и целым рядом других вопросов. Мевлют Чавушоглу, кстати, подтвердил в Брюсселе готовность турецкой стороны и дальше поддерживать миссии НАТО в Афганистане и Ираке.

Но в том и проблема, что к Турции в Брюсселе относятся потребительски, зачастую игнорируя национальные интересы Анкары. К примеру, в нынешнем году ЕС намерен на облегчение бремени Анкары в вопросах миграции выделить 590 миллионов долларов. Сумма, на первый взгляд, весьма солидная. Вот только в пересчете на количество мигрантов, принятых Турцией (около четырех миллионов человек), выходит по 147,5 доллара на каждого беженца за год.

И так во всем – сотрудничество с ЕС вроде как и есть, но при анализе количественных и качественных показателей картина выглядит совсем не так, как в официальных декларациях. Таможенное соглашение и безвизовый режим – вот на чем настаивает Анкара и чего она добивается, предлагая по остальным проблемам принять «дорожные карты». В ответ – отговорки Брюсселя. «Основные претензии к нам связаны с политическими причинами», - констатировал Чавушоглу после своего визита.

Но, кажется, для Турции забрезжил луч надежды. Париж и Афины – не весь Евросоюз, достаточно здесь и сторонников принятия Турции в эту организацию, те же Рим, Мадрид и Будапешт. Да и Армин Лашет, который, скорее всего сменит Ангелу Меркель на посту канцлера Германии, является убежденным сторонником присутствия Анкары в Евросоюзе.

Поэтому турецкое наступление на Брюссель, стремление Турции снизить градус конфликта и найти взаимоприемлемые компромиссы – как нельзя более своевременно. Без Турции Европе крайне сложно, что бы там ни говорили некоторые политики – а значит шанс на успех Анкары остается.