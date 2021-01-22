Президент Мексики уверен в хороших отношениях с США при Байдене

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор по итогам состоявшейся телефонной беседы с президентом США Джо Байденом заявил, что отношения между двумя странами будут развиваться в положительном направлении.

В твиттере президент Мексики охарактеризовал беседу как "приятную и уважительную". По его словам, все указывает на то, что "отношения между Мексикой и Соединенными Штатами будут хорошими и принесут пользу обеим нациям".

Стороны обсудили вопросы миграции, пандемию коронавируса и перспективы сотрудничества в ряде областей, отмечается в сообщении мексиканского лидера.