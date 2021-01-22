В Армении заживо сгорел российский военнослужащий
В городе Гюмри 25-летний гражданин России Леонид Хомяков на своем автомобиле «Opel» 23 января врезался в заднюю часть прицепа автомобиля «КамАЗ», принадлежащего 83-летнему жителю Гюмри Сереже Акопяну. Об этом сообщает «Новости Армении».
В результате столкновения в автомобиле «Opel» вспыхнул пожар. Спасатели обнаружили в машине обугленное тело водителя.
По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 242 УК Армении (дорожно-транспортное происшествие, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По данным источника, Хомяков служил на российской военной базе в Гюмри.