Трамп впервые после ухода заговорил с журналистами

Бывший президент США Дональд Трамп ничего не рассказал о своих планах на жизнь после Белого дома, обедая с друзьями в гольф-клубе в пятницу, пишет Washington Examiner.

«Мы что-нибудь сделаем, но не сейчас», - сказал он Washington Examiner, сидя за своим обычным столом в гриль-руме Международного гольф-клуба Трампа.

Как отмечает издание, после этого появился сотрудник, который быстро, но вежливо, положил конец общению.

Это были его первые слова журналисту с тех пор, как он покинул Белый дом в среду и улетел во Флориду, отмечает Washington Examiner.