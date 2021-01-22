В ВОЗ объяснили смертельность «британского» штамма коронавируса

Повышенный уровень смертности «британского» штамма коронавируса, о которой заявил премьер Великобритании Борис Джонсон, может быть связан с перегрузкой системы здравоохранения, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, сообщает РИА Новости.

В пятницу Джонсон сообщил, что выявленная ранее мутация коронавируса на 30% более смертельна, чем ранее известная, и до 70% более заразна. Он также сказал, что о скором выходе из режима локдауна в Британии не может быть и речи, так как уровень заражений коронавирусом все еще крайне высок. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.

«Если у вас повышается скорость передачи вируса, у вас будет больше случаев заражения. Я знаю, это может показаться очевидным, но если у вас больше случаев, у вас растет число госпитализаций… В ситуации, когда есть перегрузка системы здравоохранения, у вас увеличится летальность, потому что система перегружена», - сказала Ван Керкхове в ходе брифинга.