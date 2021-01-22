Азербайджанские звезды бегут на заработки в Москву

Азербайджанские звезды, которые уже почти год сидят без работы из-за запрета на проведение мероприятий, в частности свадеб, решили отправиться на заработки в Россию, сообщает Sputnik Азербайджан.

Некоторые певцы в поисках выхода из ситуации переехали на некоторое время в Москву. Там они намерены выступать на свадьбах и других торжествах, чтобы заработать денег. Об этом свидетельствуют их фотографии в социальных сетях, сделанные во время выступлений.

В Москву уже уехали Федая Лачин, Земфира Ибрагимова, Шабнам Товузлу, Назенин Салаева, также Хайям Нисанов, который к тому же является организатором выступлений многих земляков в России. Вслед за ними в российскую столицу, по всей видимости, отправятся и другие знаменитости.

В Азербайджане действует особый карантинный режим, в рамках которого запрещено проведение массовых мероприятий. В целом карантинный режим в республике действителен до 1 апреля текущего года.