Кредитный рейтинг Азербайджана подняли до «стабильного»

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Азербайджана в местной и иностранной валюте на уровне "BB+/B", повысив прогноз по рейтингу с «отрицательного» до «стабильного».

Как сообщает Агентство, улучшение международного кредитного рейтинга Азербайджана и прогноза по рейтингу S&P обосновал снижением рисков для общей безопасности, финансового сектора и платежного баланса в стране в результате окончания Карабахской войны и подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня.