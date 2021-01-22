В Баку будет пасмурно

Завтра, 24 января, в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается переменная облачность, пасмурно, в основном без осадков, прогнозируется умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3 градуса тепла, днем 6-8 градусов тепла, в Баку ночью 1-3, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

24 января в районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла. Ночью и утром в горных и предгорных районах на дорогах ожидается гололед.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 24 января ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.