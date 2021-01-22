В России за сутки умерли 559 пациентов с коронавирусом

В России за минувшие сутки умерли 559 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего смертей — в Санкт-Петербурге (73 случая), далее идут Москва (64 случая) и Московская область (39 случаев).

Антирекорд по смертности пациентов с коронавирусом был установлен 24 декабря 2020 года. Тогда за сутки скончались 635 человек.

Всего за сутки выявлен 20 921 новый случай COVID-19 во всех 85 регионах России. Общее число случаев коронавируса достигло 3 698 273. За весь период умер 68 971 человек, выздоровели 3 109 315.