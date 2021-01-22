Полиция изъяла свыше 22 кг наркотиков

Министерство внутренних дел (МВД) провело несколько операций, в ходе которых было обнаружено и изъято более 22 кг наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в рамках проведенных мероприятий были задержаны Эльшан Керимов, ранее судимые Анар Адыгезалов, Теймур Джафаров и Анар Алиев.

В ходе обыска у них было изъято более 22 кг различных наркотиков, психотропных веществ и сильнодействующих лекарственных препаратов.

По указанным фактам расследование продолжается.