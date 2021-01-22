В Бельгии нашли тело гражданина Азербайджана

Тело гражданина Азербайджана Вугара Рзы, который пропал без вести в Бельгии, а через некоторое время был обнаружен мертвым, доставят на родину.

Как сообщают местные СМИ, тело в страну будет доставлено при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой.

Тело гражданина Азербайджана Вугара Рзы, который был объявлен в розыск как пропавший без вести, было обнаружено 18 января в водоканале близ лагеря для беженцев, где он был размещен.

По предварительному заключению судмедэкспертизы, какому-либо физическому насилию Вугар Рза не подвергался. Тело же опухло и посинело из-за долгого пребывания в воде. В полиции сообщили, что по уголовному делу продолжается расследование.