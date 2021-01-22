Нателла Рустамова, автор haqqin.az 14:27

Если прежде говорили: «Баку – интернациональный город», то теперь: «Баку – город мультикультурный». И то и другое нисколько не грешит против истины. Да и в чем, собственно, разница? Проштудировав источники, можно прийти к выводу, что интернационализм более значимое и обширное определение сосуществования на какой-либо территории людей разных национальностей, а мультикультурализм, ставя целью сохранение и развитие в отдельно взятой стране культурных отличий, по сути, его следствие. Разве возможно достичь параллельного существования, взаимопроникновения и обогащения культур разных народов, если эти народы в пределах одной страны или региона не живут в мире и согласии?

Вместе с тем мультикультурализм как этносоциокультурный аспект человеческого сообщества не может возникнуть из ничего, на пустом месте, невозможно его и насадить волевым решением. Цивилизованное государство может и должно придерживаться в своей политике этого направления, но его эффективность, успешность во многом зависит от имеющегося или отсутствующего фундамента – национального разнообразия населения и его способности поддерживать добрососедские отношения. Баку превращается в многонациональный город Азербайджану в этом смысле повезло: этнический состав региона издревле складывался из множества народностей, в дальнейшем преобразовавшихся в отдельные крупные и малые нации. Не углубляясь далеко в историю, можно, однако, отметить, что к началу ХIХ века, когда его территории вошли в состав Российской империи, здешнее население уже было достаточно пестрым – азербайджанцы, татары, лезгины, талыши, турки, русские, немцы армяне, евреи и др. А с началом бакинского нефтяного бума, когда со всей огромной империи и из соседних стран в Азербайджан буквально хлынули в поисках работы, надежде разбогатеть люди самых разных национальностей и вероисповеданий, население тогдашней российской провинции, в первую очередь его столицы Баку, не только значительно увеличилось, но и стало еще более многонациональным и многоконфессиональным. И неизбежно представители разных народов не только знакомились с образом жизни, культурой друг друга, но и что-то перенимали.

Политика царских властей России в отношении национальных окраин отнюдь не противоречила установлению мультикультурных взаимосвязей между народами. В частности, переселяя в Азербайджан русских протестантов (молокан, духоборов), дав разрешение евреям покинуть черту оседлости в России и Украине, чтобы обосноваться здесь же, царское правительство предоставило переселенцам, как и коренному населению, возможность не только говорить, но и получать начальное образование на родном языке, исповедовать свою религию, придерживаться национальных традиций и развивать свою культуру. Равные возможности для всех народов Однако в полной мере, задолго до сформирования мультикультурализма в социоэтническую концепцию, его основополагающие принципы - этническая идентификация, толерантность, взаимообогащение разных культур были законодательно воплощены в жизнь первым на Востоке демократическим государством – Азербайджанской Демократической Республикой (АДР), просуществовавшей, к сожалению, недолго – 1918-1920 гг. Как отметил в своей монографии «Национальная политика Азербайджана в начале ХХ века (на примере еврейской общины)» историк-этнограф, доктор философии по политическим наукам М.Беккер, «АДР является образцом того, как государство может и должно развивать и защищать все без исключения этносы, оказавшиеся в его пределах». АДР на официальном уровне провозгласила равные возможности для всех народов Азербайджана вне зависимости от национальности, вероисповедания, доли в общем составе населения. В одном из своих первых документов правительство республики утвердило право всех национальностей на образование, причем на родном языке, свободу вероисповедания, право жить по свои укладам и обычаям.

В правительство и парламент страны вошли представители всех национальностей и даже нацменьшинств. Например, И. Протасов – русский, Л.Кун – немец, М.Гухман – еврей, С.Вонсович – поляк, В.Кужум – украинец, А.Дастаков - армянин. Успешно продолжалась и развивалась получившая распространение еще в царское время практика национальных общин – русской, еврейской, армянской, немецкой, польской, татарской, лезгинской и др. Причем уже при целенаправленной поддержке государства. Если раньше национальные школы, которых в Баку к тому времени было 30, существовали за счет общин, то теперь они были включены в общую школьную сеть народных училищ и субсидировались министерством образования. Примечательно, что правительство предложило общинам сообщить о своих традиционных праздниках, дабы учеников конкретной национальности в эти дни освобождали от занятий. Стали выходить и газеты на разных языках, начал работать еврейский драматический театр, постановки которого были, естественно, на идише. Мультикультурализм сохранился и при Советской власти Советская власть, установленная в Азербайджане в 1920 году, традиции мультикультурализма, заложенные АДР, поддержала. Заслуживающий особого внимания факт: революционный кризис 1917-1922 года, резкий экономический спад, повлиявший на благосостояние населения, и даже возникающие, как правило, в любой стране в период политических и социальных потрясений трения и стычки на этнической почве, не миновав и эту республику, не вызвали однако значительного оттока некоренных национальностей. Преодолевая трудности и разногласия, в целом все продолжали жить в Азербайджане, не начали массово отбывать на историческую родину. А значит, людям самых разных национальностей здесь было хорошо, их устраивали условия существования, в том числе этнокультурные. В отдельные периоды отношения разных этносов на уровне мультикутурализма в СССР складывались по-разному. Теперь любая политика осуществлялась из Москвы, и в республике вынуждены были этому соответствовать. Например, из Азербайджана были высланы в Среднюю Азию, немецкие колонии. Однако права и свободы людей независимо от национальности оставались, как и раньше, равными. В руководство государственных органов и ведомств по-прежнему входили, помимо азербайджанцев, русские, армяне, евреи. А в Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) в составе Азербайджанской ССР все партийные и государственные органы возглавляли лица армянской национальности, причем их статус соответствовал таким же должностям во всей республике.

Издавались центральные республиканские и ведомственные русско- и армяноязычные газеты на русском и армянском языках – «Бакинский рабочий», «Вышка» (русский), «Коммунист», «Гракан Азербайджан» (армянский). Книги и другая печатная продукция также выпускались не только на азербайджанском языке. Вместе с тем количество национальных школ сократилось, помимо азербайджанских, остались только русские и армянские. Однако открылось множество высших учебных заведений, преподавание в которых осуществлялось на русском языке, и даже специализированный педагогический институт русского языка. Показательно, что все вузы функционируют в республике и по сей день с тем же языком преподавания. А вот деятельность национальных общин в советский период с уровня социокультурного перешла на сугубо этнический. СССР пал, но русский язык сохранился С обретением Азербайджаном в 1991 году государственности, точнее, сразу после преодоления экономической разрухи, приостановки карабахского конфликта, который был начат на волне распада СССР исключительно на политическом уровне и лишь затем усилиями заинтересованных деструктивных сил в Армении был переведен в этническую плоскость, руководство новой независимой республики стало в том числе целенаправленно проводить политику, полностью соответствующую всем принципам мультикультурализма. Равные права и свободы всех граждан, независимо от национальностей и вероисповедания, закреплены в Конституции страны. Рассказать, как это выглядит в реальности, перечислить в одной статье газетного формата хотя бы половину примеров развития и укрепления в Азербайджане мультикультуристических традиций, невозможно.

Как уже отмечено, практически все учебные заведения с обучением на русском языке – и высшего, и среднего звена продолжают работать. Более того, в последние годы открыты еще два таких вуза – крупные филиалы Московского государственного университета и Московского первого медицинского института. Азербайджан - одна из немногих республик постсоветского пространства, где у граждан есть возможность выбирать, на каком языке учиться. Здесь, видимо, необходимо остановиться на особом значении для республики русского языка. Во-первых, еще с ХIХ века он стал языком межнационального общения, что очень важно для страны с таким этноразнообразием. Во-вторых, здесь одна из крупнейших русских диаспор за пределами современной России. Эти основные факторы востребованности русского языка в Азербайджане отмечает в одной из своих статей доцент кафедры Бакинского славянского университета (БСУ) А. Третьякова, подчеркивая, что государство сумело сохранить его позиции. И это не только русскоязычные школы и вузы, но и театры, периодическая печать, книгоиздательство. «В Бакинском славянском университет, где я преподаю, есть специальности, основанные на изучении русского языка и русской литературы. Мы готовим профессионалов - языковедов и литературоведов, то есть научных специалистов в русистике. А значит спада интереса к изучению русского языка в Азербайджане за последние десятилетия не наблюдается», - утверждает А.Третьякова. Из великого множества самых разнообразных изданий на русском языке – общественно-политических, информационных, экономических, о моде и быте, следует выделить, думается «Литературный Азербайджан». Издание выходит с 1931 года по сей день. На его страницах публикуются авторы разных национальностей, статьи о культуре, истории, театре, живописи, музыке всех народов и народностей, проживающих в Азербайджане. Более того, как веяние времени журнал сегодня печатает произведения бакинцев, по разным причинам выехавших за рубеж, - поэтов, прозаиков, литературоведов, историков. Это, например, А.Грич, С.Браурман, Л.Алавердова и другие.

За последние десятилетия при поддержке государства практически восстановилась и значительно активизировалась деятельность национальных общин – русской, еврейской, татарской, польской, удинской, немецкой и др. И разнообразные мероприятия общин отнюдь не замыкаются в своей национальной среде. Конференции и вечера, посвященные творчеству Чехова, Достоевского, Есенина, организованные Русской общиной, собирают залы, которым может позавидовать даже солидный театр. Кстати, музей Сергея Есенина в Мардакане, пригороде Баку, где поэт некоторое время жил, существует и сегодня, и государство выделяет на его содержание такие же средства, как и на другие культурные объекты. Многолюдными и многонациональными оказываются и культурные мероприятия еврейской общины. Это и вечер, посвященный выдающемуся еврейскому писателю Шолом-Алейхему, и встреча с поэтом-бакинцем Фредди Бен Натаном – Зориным, презентация книг М.Беккера и Т.Атаева, и многое другое. К сожалению, в связи с пандемией культурная жизнь в Баку, как и во всем мире, замедлилась, но планы новых событий во всех социоэтнических группах населения уже готовы. В бакинских школах преподают иврит Кстати, в двух школах Баку - на 220 и 120 учеников преподается иврит и основы еврейской культуры.