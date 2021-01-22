Хикмет Гаджиев о том, какими должны быть чиновники

Чиновники и уполномоченные лица должны быть честными, скромными, лояльными к народу и государству, обладать необходимыми профессиональными качествами. Как передает Trend, об этом в ходе вебинара, организованного конкурсом "Восхождение", сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Помощник президента подчеркнул, что 2020 год – исключительный период в жизни и истории азербайджанского народа. Он отметил, что под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего наш народ добился исторической победы в Отечественной войне благодаря героизму наших отважных солдат и офицеров.

По словам Хикмета Гаджиева, коммуникационная стратегия является одним из важнейших направлений деятельности государственных органов. Таким образом, живое общение с гражданами, обеспечение удовлетворенности граждан, правильная и эффективная передача информации общественности считаются основными задачами, стоящими перед государственными структурами.

Помощник президента добавил, что чиновники и уполномоченные лица должны быть честными, скромными, лояльными к народу и государству, обладать необходимыми профессиональными качествами, трудолюбием, уметь эффективно организовывать свою деятельность и правильно осуществлять выбор целей.