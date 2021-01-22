Азербайджанские депутаты едут в Страсбург

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Самед Сеидов и группа депутатов посетят Страсбург с 24 по 29 января для участия в зимней сессии ПАСЕ.

Как сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, в состав делегации входят депутаты Севиндж Фаталиева, Рафаэль Гусейнов, Сабир Гаджиев, Эркин Гадирли, Турал Гянджалиев, Нигяр Арпадараи и Кямал Джафаров.

В ходе сессии будет заслушан отчет Бюро Ассамблеи и Постоянного комитета о проделанной работе, проведен обмен мнениями о совершенствовании процедуры мониторинга Ассамблеи, результатах наблюдения за парламентскими выборами в Грузии, постмониторинговом диалоге с Черногорией, этических, легальных и практических сторонах вакцины COVID-19, дискриминации в отношении лиц, страдающих хроническими и длительными заболеваниями, и других темах.

На мероприятиях депутаты выступят с докладами по вопросам повестки.