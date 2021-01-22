S&P о судьбе маната

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует средний курс маната к доллару на 2021-2024гг на уровне 1.7AZN/$1.

«Мы предполагаем, что Азербайджан сохранит фактическую привязку маната к доллару США на уровне 1,7 манат за 1 доллар США, чему способствуют регулярные интервенции властей на валютном рынке», - отмечает агентство, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По оценкам агентства, в связи с усилением девальвационного давления в 2020 году валютные аукционы ЦБА с участием ГНФАР обеспечили достаточное предложение иностранной валюты, а снижение импортных счетов в период с апреля по май снизило спрос на твердую валюту.