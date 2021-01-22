В Следственный отдел оперативно-розыскного управления Главного таможенного управления на воздушном транспорте поступила оперативная информация о том, что будет привезено контрабандным путем большое количество золотых изделий, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госокмтаможни.

Прибывший рейсом Стамбул-Баку, гражданин Азербайджана Байрамов Турал Фикрет оглу, был взят оперативной группой под контроль.

После соответствующих проверок хотевший покинуть зону таможенного контроля Турал Байрамов, был задержан оперативниками и приглашен в административное здание Главной таможни воздушного транспорта.

При личном досмотре Байрамова Турала Фикрет оглу, под подкладкой его обуви были обнаружены, спрятанные от таможенного контроля 78 золотых монет, конца 19 – начала 20 века. Общий вес монет составил 677 граммов.

По факту ведется расследование.