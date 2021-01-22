Поверьте, это нелегко - родиться «В одном южном городе» и под «Ритмы Апшерона» найти свой «Попутный ветер», который навсегда сделает тебя «Заложником» драматургической поэтики «Низами» и беззаветной храбрости «Бабека» и поможет осознать «Как прекрасен этот мир» и его маленькая, но самая многоцветная частичка – Азербайджан!

Независимо от возраста, Эльдар Кулиев всегда был прогрессивным режиссером, мастером, рассматривающим искусство как полигранное, с психологической и культурной точки зрения сталкивающее или синтезирующее низменные и высшие чувства в обществе («В одном южном городе», 1969 г.). Это хорошо видно в смонтированных им фильмах. Как продолжение принципов монтажа Льва Кулешова в основе теории Эльдара Кулиева лежит способность организовать столкновение антагонистически окрашенных изображений, света и цвета, создающих в итоге неповторимый и многоцветный образ («Низами», 1982 г.).

Эрудит и полиглот Эльдар Кулиев всегда строит свои идеальные, бескомпромиссные, безжалостные, острые как нож композиции на биомеханике Всеволода Мейерхольда: то есть, чтобы спровоцировать динамическое движение и развитие в обществе, он всегда идет в обратном направлении, в историю, и уже оттуда ясно передает своей аудитории важные посылы для развития современного общества («Бабек», 1979 г.). Постоянные противоречия между метром и ритмом, изображением и звуком Сергея Эйзенштейна всегда были сродни разным точкам зрения людей, противоречивым действиям представителей одного и того же общества в творчестве Эльдара Кулиева («Жили были...» 1967 г., «Главное интервью» 1971 г.).

К величайшему сожалению, режиссер мирового уровня, мой дорогой учитель, друг и родственник маэстро Эльдар Кулиев провел свой 80-й день рождения в больнице и в гордом одиночестве. Не ошибусь, если скажу, что гордость как главное достоинство вообще сопровождало Эльдара Кулиева всю его жизнь. Это был его выбор, выбор настоящего аристократа и представителя всех азербайджанцев на кинофестивалях всего мира. А оставить его в одиночестве – это наш выбор, выбор его благодарных соотечественников, учеников и последователей…

В силу своей суевернности я не поставил этот пост несколько дней назад, так как ситуация со здоровьем Эльдар муаллима была критической, он находился в реанимации. Но вчера наконец-то маэстро открыл глаза и начал говорить, как может говорить только он - с дружескими шутками в адрес верной Танечки, добрых врачей и чертовски красивых ангельских медсестер. И даже в этом небольшом, но полном света и цвета окружении достойнейших поклонников Эльдар Кулиев еще раз продемонстрировал всем, что жизнь нужна не для того, чтобы жить, а для того, чтобы чувствовать, что живешь!