Незаметное 80-летие выдающегося Эльдара Кулиева забытый юбилей забытого Маэстро

Вахид Мустафаев, известный тележурналист

18 января совершенно незаметно для нашего благодарного общества исполнилось 80 лет со дня рождения выдающегося сына азербайджанского народа, представителя благородного, интеллектуального и глубоко патриотического рода, несомненно, являющегося национальным достоянием и важнейшей составляющей генофонда нашей Родины,  - Эльдара Кулиева.

Поверьте, это нелегко - родиться «В одном южном городе» и под «Ритмы Апшерона» найти свой «Попутный ветер», который навсегда сделает тебя «Заложником» драматургической поэтики «Низами» и беззаветной храбрости «Бабека» и поможет осознать «Как прекрасен этот мир» и его маленькая, но самая многоцветная частичка – Азербайджан!

Помню, в одной из своих статей я представил искусство режиссера Эльдара Кулиева именно как палитру цветовой гаммы азербайджанского общества.

Эльдар Кулиев - решительный диалектик, и я не ошибусь, если скажу, что именно противоречия цветов играют ключевую роль в его красочных работах.

Независимо от возраста, Эльдар Кулиев всегда был прогрессивным режиссером, мастером, рассматривающим искусство как полигранное, с психологической и культурной точки зрения сталкивающее или синтезирующее низменные и высшие чувства в обществе («В одном южном городе», 1969 г.). Это хорошо видно в смонтированных им фильмах. Как продолжение принципов монтажа Льва Кулешова в основе теории Эльдара Кулиева лежит способность организовать столкновение антагонистически окрашенных изображений, света и цвета, создающих в итоге неповторимый и многоцветный образ («Низами», 1982 г.).

кадр из фильма «В одном южном городе»

Эрудит и полиглот Эльдар Кулиев всегда строит свои идеальные, бескомпромиссные, безжалостные, острые как нож композиции на биомеханике Всеволода Мейерхольда: то есть, чтобы спровоцировать динамическое движение и развитие в обществе, он всегда идет в обратном направлении, в историю, и уже оттуда ясно передает своей аудитории важные посылы для развития современного общества («Бабек», 1979 г.). Постоянные противоречия между метром и ритмом, изображением и звуком Сергея Эйзенштейна всегда были сродни разным точкам зрения людей, противоречивым действиям представителей одного и того же общества в творчестве Эльдара Кулиева («Жили были...» 1967 г., «Главное интервью» 1971 г.).

К величайшему сожалению, режиссер мирового уровня, мой дорогой учитель, друг и родственник маэстро Эльдар Кулиев провел свой 80-й день рождения в больнице и в гордом одиночестве. Не ошибусь, если скажу, что гордость как главное достоинство вообще сопровождало Эльдара Кулиева всю его жизнь. Это был его выбор, выбор настоящего аристократа и представителя всех азербайджанцев на кинофестивалях всего мира. А оставить его в одиночестве – это наш выбор, выбор его благодарных соотечественников, учеников и последователей…

В силу своей суевернности я не поставил этот пост несколько дней назад, так как ситуация со здоровьем Эльдар муаллима была критической, он находился в реанимации. Но вчера наконец-то маэстро открыл глаза и начал говорить, как может говорить только он - с дружескими шутками в адрес верной Танечки, добрых врачей и чертовски красивых ангельских медсестер. И даже в этом небольшом, но полном света и цвета окружении достойнейших поклонников Эльдар Кулиев еще раз продемонстрировал всем, что жизнь нужна не для того, чтобы жить, а для того, чтобы чувствовать, что живешь!