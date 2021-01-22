Ильхам Алиев назначил Микаила Джаббарова главой Наблюдательного совета SOCAR
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета Госнефтекомпании SOCAR.
Как сообщает АзерТАдж, Наблюдательный совет возглавил министр экономики Микаил Джаббаров.
В Наблюдательный совет также вошли помощник первого вице-президента Эмин Гусейнов, исполнительный директор Госнефтефонда Исрафил Мамедов, замминистра энергетики Эльнур Солтанов, замминистра финансов Азер Байрамов, замминистра экономики Ровшан Наджаф, главный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов.